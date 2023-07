Íñigo Onieva se pronuncia sobre su paternidad con Tamara Falcó: "Después de habernos casado, nos hace ilusión"

Mientras la pareja disfruta de su preciosa luna de miel por Sudáfrica, disfrutando de safaris y viviendo la naturaleza en primera persona. En España tenemos acceso a la segunda entrega de lo que no se vio de la gran boda del año: ¡hay más fotografías!

“Nos hemos casado y hay una frase que se repite: ‘Lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre’, y está llena de significado”, dice Tamara Falcó a la revista. Tras esto, Íñigo Onieva habla por primera vez en público de Tamara: "Es mágica, generosa y que no tiene ningún tipo de maldad".

Íñigo Onieva considera que las cualidades que tiene su mujer son "difíciles de encontrar". Por otro lado, sobre una futura paternidad, asegura: "Después de habernos casado, lo que nos hace ilusión es tener hijos . Pero cuando vengan...". Unas declaraciones que luego acompaña confesando no ser "muy niñero", aunque con los hijos de Ana Boyer le encanta "pasar tiempo" con ellos.

En cuanto al perdón de Tamara Falcó, Iñigo Onieva explica que se dio cuenta de que su actual mujer era su "prioridad" y tuvo claro en todo momento qué hacer para recuperarla: "Que no iba a anteponer nada a Tamara y que ella se convertía en el centro de mi vida. La verdad es que nadie en mi entorno tenía ninguna esperanza y yo tenía pocas, pero no iba a dejar de intentarlo, dado que no quería perderla",