Entrevista exclusiva| Valeria Duque, sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro: "No tengo ningún tipo de relación con él"

Las declaraciones en exclusiva de Valeria Duque sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro

"Yo no lo conocí en bakstage, yo lo conocí en otro evento...", dice sobre su encuentro con Rauw Alejandro

La verdad sobre la ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía: cuándo lo dejaron y quién tomó la decisión

'El programa de Ana Rosa' entrevista en exclusiva a Valeria Duque, catalogada mundialmente como la tercera en discordia. La joven influencer quiere aclarar en nuestro directo si tuvo algo que ver en la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro.

Valeria Duque, sobre Rauw Alejandro: "No tengo ninguna relación con él"

La protagonista accede a dar una entrevista en el directo del programa y ser muy clara sobre si ella ha tenido en algún momento ha tenido una relación con Rauw Alejandro: "Es falso". Tras esto, la modelo vuelve a sentenciar: "No tengo ningún tipo de relación con él".

Valeria Duque quiere dar detalles de lo que ocurrió y aclarar el malentendido: "Yo estuve en México estudiando actuación, un curso de actores para cine, y estando allí se dio el concierto de Rauw Alejandro... yo estaba en Ciudad de México y fui como una fan más". Además, la joven quiere recalcar en directo: "No tengo ninguna relación con él".

El encuentro de Valeria Duque y Rauw Alejandro tras el concierto: "Yo fui al evento"

Pepe del Real comenta la amistad que la entrevistada tiene con el manager de Rauw Alejandro, persona que le habría colado en el backstage del concierto en Ciudad de México. Tras esto, Valeria Duque aclara: "Yo no lo conocí en bakstage, yo lo conocí en otro evento que hubo tras el concierto en el que estuvieron también centenares de personas".

"Entré con una pulsera, como una persona más de las que fueron", detalla sobre su entrada al concierto. Sobre el encuentro tras el espectáculo, Valeria Duque comenta: "Yo conozco a varias personas en México y por eso también estuvo en el evento después. Yo también tengo muchos contactos, fui con una amiga y un amigo que vive alí en Ciudad de México... fue algo común y corriente, es que no hay ningún misterio".

¿Rosalía se ha puesto en contacto con Valeria Duque? ¿Por qué hay un comunicado a la vez que Rauw Alejandro?

Valeria Duque explica que es muy buena amiga del manager de Rauw Alejandro y sentencia que éste ni el artista "en ningún momento me dijeron que debía pronunciarme, en absoluto, nadie me dijo nada". Además, la protagonsita añade: "Yo soy amiga del manager, pero nada tiene que ver con Rauw. Él me cae super bien... de hecho, hablamos que no entendemos de donde salió, que es todo completamente falso y seguimos con nuestras vidas y trabajos".

Por otro lado, cuando Antonio Rossi le pregunta si Rosalía le ha llamado para saber si la infidelidad es cierta, Valeria Duque responde rápidamente: "No, no, no, en absoluto". Tras esto, la entrevistada explica por qué hizo su comunicado: "Simplemente quise desmentir ese rumor porque se me está atacando y ya. Yo hago mi comunicado porque yo solita lo decido. Yo estaba callada, pero cada vez era todo peor, así que tuve que salir a dejar claro todo para que me suelten".

En cuanto a la coincidencia temporal de la emisión de comunicados de Rauw Alejandro y Valeria Duque, ésta dice sobre una presunta organización previa: "Es falso, yo no lo llamo, para nada... conozco a su manager como también conozco a muchísimas personas de este medio, he trabajado con muchos artistas, hemos hechos videos musicales o campañas juntos, lo conozco del medio, no tenemos una super amistad y hago el comunicado yo sola".

La persona que filtró el supuesto romance y los ataques que recibió: "Me llegaron mensajes de odio de un montón de hater de Rosalía"

Valeria Duque explica que la persona que filtró el presunto romance suyo con Rauw Alejandro fue la hermana de una amiga suya y comenta que tomará medidas contra ella: "Claro, me está difamando, es mi honra. Es injusto que hagan declaraciones falsas y que me relacionen con profesiones de ese tipo".

En cuanto a la avalancha de críticas recibidas en redes sociales, Valeria Duque dice: "Primero la imaginación fue de esa persona que lo dijo, está tan equivocada que incluso cerró sus redes, se escondió... siento que se arrepintió de lo que dijo y además me señala a mí, me en ciertos oficios en los cuales nada tengo que ver".

En cuanto a las acusaciones que se le han atribudo a Valeria Duque, sentencia: "Son los prejuicios que tienen con nosotras las modelos, las mujeres bonitas de Medellín, independientes, que hemos creado nuestra empresa... es la estimatización y prejuicios, no sé qué le lleva a ella a decir eso sobre mí".