Rosa Benito explica por qué ignoró a Amador Mohedano públicamente: "Quería evitarlo"

'El programa de Ana Rosa' analiza las imágenes, en ellas se ve cómo Amador se queda mirando a Rosa Benito y ella pasa de largo . Ella es consciente en todo momento de la presencia de su ex y decide continuar recto, sin saludar ni mirar a Mohedano. Una escena que ha dado mucho de qué hablar.

Marisa Martín-Blázquez, tras hablar con Rosa Benito, explica el motivo de esta tensa escena: "En cuanto al no saludo, ella no quería que ese momento se convirtiera en un circo porque estaban las cámaras y se grabara la historia. Ella quería evitarlo" .

Además, la periodista explica: "La familia no estaba muy convencida con que Amador fuera a dar una serie de declaraciones, por mucho que justificara y defendiera a la familia. No estaban muy de acuerdo, había una especia de pacto no hablado de contar su versión cuando acabara la docuserie...".