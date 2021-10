Bigote responde a Gustavo y Teresa Campos: "Me basta con un simple WhatsApp..."

El entorno de Bigote señala que "para argumentar, a Edmundo le basta con un simple whatsapp". Un mensaje que las destinatarias, las Campos, no han querido mostrar: "No quieren enseñarlo porque lo que haría es tirar por tierra esas primeras entrevistas de Teresa Campos en las que decía que Edmundo la dejó sin despedirse". Además añade: "Demostrarían así que Teresa miente". Bigote dice que no quiere contestar, "no quiere más polémicas", asegura el periodista. Aún así, queda la posibilidad de emplazar una entrevista con Pepe del Real.