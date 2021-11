Isa Pantoja, de Kiko Rivera: "Tiene que pedirme disculpas y ya ha tenido días para ir a Cantora"

Miguel Ángel señala que "es el primer premio de Kiko, para él es muy importante", intentando apelar a la sensibilidad de su compañera. Además, el colaborador añade: "Tú cuando sacaste tu disco y te dolió mucho que tu madre no fuera, debes de entender que a él le duela mucho que su propia hermana no le diga algo". La hija de Isabel Pantoja asegura: "No, no le tengo que decir nada".