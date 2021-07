Isabel Pantoja y Agustín, todo lo que dijeron en los juzgados tras la denuncia de Kiko Rivera

Kiko Rivera no escondió su sorpresa y atacó directamente a su madre en redes sociales: "La familia no es siempre de sangre" . Además, se le vio bastante enfadado en la puerta de su domicilio ante los compañeros de prensa que le preguntaron por la acción de Isabel Pantoja.

García-Pelayo cuenta todos los detalles: "Isabel Pantoja se acogió a su derecho de no declarar en contra de su hermano, la ley la ampara y no dijo nada". Además, la periodista recalca que la declaración de los presentes "no fue bien para Kiko Rivera".