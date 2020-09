El entrevistado explica que la causante de que él fuera torero es Rocío Jurado: " Mi padre se dedicaba llevar artistas a la feria de Ubrique, un año llevo a Rocío Jurado y las cosas no funcionaro n. Ella le dijo 'la cosa no ha ido bien, pero yo tengo gastos'. Eso le costó a mi padre 5 millones de pesetas" .

Deuda con Rocío Jurado

Su mujer, Mª José Campanario

Relación con la prensa

"Lo que no me gusta es que me apaleen", explica el torero sobre los medios de comunicación que tienen buena cara ante Jesulín y luego le dan un zasca por detrás. Además, un poco enfadado, explica a Toñi Moreno que "me han puesto un cheque en blanco sobre la mesa y en mi hambre mando yo".