Joaquín Prat estalla con los comentarios de Tom a Melyssa: "La engañaste y la estafaste"

El colaborador de 'El Programa de Ana Rosa' comenta el reciente vídeo resumen de la ex pareja en la isla: "Te vas a un reality con ella, siendo pareja, la engañas, la traicionas, la dejas a la altura del betún... ". El periodista sigue con el relato: "Y ahora todavía tiene que dar gracias a la infidelidad en otro reality" . El colaborador no se puede contener: "¿Pero qué cachondeo es este?" .

Joaquín Prat no entiende el comportamiento de Tom con su ex pareja: "Chico, la engañaste, la estafaste, te reíste en su cara y ahora tiene que darte las gracias" . Otros colaboradores como Ro Flores también coinciden con su compañero quitándole la razón al concursante de 'Supervivientes'.

El periodista finalmente estalla ante el mal comportamiento del ex concursante de 'La isla de las Tentaciones' y sus comentarios con Melyssa: "Si es que Tom tendría que dar gracias a Melyssa de que le dirija la palabra y es cordial con él". El colaborador aclara que este comportamiento con la concursante no es solo de su ex pareja, también de Marta López que se mete en medio de los conflictos como su estrategia en la isla.