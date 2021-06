"Si algo que he visto con mis propios ojos me lo desmiente jurando por su hija, pues se acabó la discusión"

"Entiendo a Carlos, para qué vas a seguir discutiendo", dice el presentador

Sandra Aladro critica "la campaña de victimismo" hacia Olga y saca a la luz sus mentiras

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' reaccionan a las palabras de Marta López como la única concursante que defiende a Olga Moreno tras su paso por la isla. El presentador y sus compañeros escuchan a Carlos y se posicionan a su favor.

Las mentiras de Olga Moreno en la isla son analizadas al detalle. Joaquín Prat toma la palabra para posicionarse en el enfrentamiento del expulsado Carlos con la pareja de Antonio David por comerse un trozo de pollo del pincho: "Entiendo a Carlos, si Olga me dice 'te juro por mi hija que no lo he hecho', para qué vas a seguir discutiendo".

Luego, el presentador añade que se posiciona a favor de Carlos y en zanjar una pelea que no tendría sentido si la concursante miente: "Si cuando a ella le preguntan por algo que he visto con mis propios ojos y me lo desmiente jurando por su hija, pues se acabó la discusión".

Por otro lado está la última mentira, cuando se hizo la sorprendida ante Lara con una frase que ella misma había dicho a Gianmarco. Sandra Aladro no tiene piedad: "No entiendo la campaña de victimismo de Olga, creo que aquí todos hemos ensalzado la concursante superviviente, las pruebas la abalan, su capacidad de trabajo, no seguir nominada... pero no quita que puntualmente haya gustado más o menos".