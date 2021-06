Jorge Javier aplaudió a la madre y al ex de Melyssa la actitud que habían tenido durante su encuentro en la isla y los puso como un "ejemplo" delante de toda España. Joaquín Prat empieza explicando su opinión: "Creo que la emoción de Tom viene con lo que él dice, pero sin perder de vista que su madre falleció, Tom es huérfano de madre, y en Nela ha encontrado esa madre o esos momentos ".

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que mientras el presentador hablaba seriamente sobre los sentimientos del concursante, Miguel Ángel Nicolás cortara a su compañero y se provocara un tenso momento con Joaquín Prat. " ¿Por qué me miras así? ", dice muy serio el presentador.

Joaquín Prat continúa dirigiéndose a su compañero sorprendido: "De verdad, ¿por qué eres tan descreído de las emociones y de todo? No sé, no lo entiendo". Miguel Ángel Nicolás, ante el enfado del presentador, le explica: "Hay emociones que te crees y emociones que no te crees, el muchacho le da el abrazo, escucha los aplausos del público y se viene arriba".