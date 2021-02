" Yo estudié un año fuera en Irlanda , me considero un privilegiado, no agradeceré lo suficiente a mis padres el esfuerzo que hicieron para mandarme a estudiar fuera", dice el presentador muy serio. En cuanto el curso de la princesa en Gales, Prat confiesa su vivencia: "Fue una de las experiencias, a nivel personal y académico, más enriquecedoras de mi vida".

Tras estas palabras, el presentador declara: "No sé si he estado a la altura de la educación que he recibido pero, desde luego, me siento muy afortunado de haber podido irme fuera un año".