El enfado de Kiko Rivera con Pantoja: no va a la comunión de su hijo y el conflicto de Cantora

La cantante es invitada a la comunión y bautizo de su nieto Francisco, hijo de Kiko y de su ex mujer, pero la artista decidió no acudir al evento. El hijo del diestro comenta con tristeza: "Las niñas han notado bastante su ausencia". Tampoco acudieron sus hermanos y su prima, en Instagram refleja su dolor: "A veces las personas no tienen tacto a la hora de hacer las cosas o simplemente lo hacen queriendo para hacer daño o llamar la atención porque les gusta ser el centro de atención. El tiempo pone a cada uno en su sitio. Educación y respeto, eso es primordial".