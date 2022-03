El discurso de Lequio, sin piedad con Isabel Pantoja: "Pena me da la quiosquera y toda la gente a la que debe dinero"

Lequio interviene tras las declaraciones de sus compañeras y sentencia con dureza: "La sensación que me produjo todo lo que vimos ayer es que esta señora es una caradura, que está obsesionada con no pagar y no me da ninguna pena". Por otro lado, el colaborador asegura: "Su hija me da toda la pena porque es la que más está sufriendo por lo que ve y por los continuos desprecios de su madre". Además, añade: "Pena me da la quiosquera y toda la gente a la que debe dinero".