Mar Torres, ex de Froilán, destrozada tras publicar una foto en ropa interior: "Eres una prostituta"

Mar Torres, ex pareja de Froilán, ha subido un vídeo a redes sociales totalmente destruida. Entre lágrimas, sin apenas poder vocalizar palabra tras las numerosas críticas que ha recibido por subir una publicación en su perfil de Instagram en ropa interior.

La que fuese pareja de Froilán no puede contener las lágrimas mientras dice: "He recibido unos mensajes muy duros de personas cercanas a mí, de familiares, por la foto que subí en ropa interior el otro día y que no veo nada mal".