Patricia Pardo se queda ojiplática al escuchar la noticia y luego no puede evitar taparse la cara con sus manos . La presentadora, suspira en alto y confiesa: " Me he quedado muerta" . Joaquín Prat, con una sonrisa, declara: "Yo me alegro muchísimo, el amor no tiene barreras y llega a tu vida cuando menos te lo esperas".

El colaborador José María Benito: "No doy crédito, no me pegan, no hacen buena pareja... yo creo que ella hacía buena pareja con el rey emérito, no con Bigote Arrocet". Al escuchar a su compañero, Patricia Pardo no puede evitar partirse de risa y bromear con el bombazo informativo del corazón.