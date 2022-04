El pique de Matamoros con Alejandro y el enfado de Marta Peñate antes de llegar a la isla: "Conmigo hablarás si te dirijo la palabra"

Marta Peñate y Desirée Rodríguez también intercambiaban alguna que otra estocada. La periodista contaba una anécdota a sus compañeros sobre lo que escuchó decir a la ex concursante de 'Gran Hermano': "Creo que no sabía que yo era su vecina. Dijo 'esa Marta que no la soporto, de verdad, me voy a llevar fatal con ella". A la llegada de Rodríguez, Peñate le lanzaba la primera puya: "Te has quedado a gusto, ¿eh? Desahogada. Te he escuchado todo, las paredes son finas". A lo que su compañera respondía entre risas que la podía "haber puesto peor".