Ramón Calderón denuncia a Kiko Rivera: "Pedí una rectificación y no se ha producido"

La conversación con Ramón Calderón en la que confirma que ha demandado a Kiko Rivera

Pepe del Real ha confirmado lo que todo el mundo sospechaba, ha podido hablar con Calderón y le ha asegurado que él solo buscaba una corrección por parte de Kiko que no ha llegado: "Me gustaría que se dijera bien, es decir, que yo he dado un plazo razonable para que se produjera una rectificación ante un ataque evidentemente injusto a mi honor". Y que por esta razón ha decidido demandarle: "Una vez que eso no ha ocurrido pues sí, he tenido que presentar una demanda ante los juzgados de Madrid". Aunque confirma que todavía no ha sido admitida a trámite: "Eso seguro que no porque, cuando se admite a trámite que es una cuestión formal me tendrían que dar traslado y eso no ha ocurrido".