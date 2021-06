Los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' debaten sobre el distanciamiento entre el ex novio de Adara, con la ex pareja de Tom y la pareja de Antonio David en la isla de 'Supervivientes' , además de la actitud de la actriz argentina. La hija de Rocío Carrasco propone dos teorías sobre la última concursante: "Yo tengo dos teorías. Una es, que como decís vosotros, Lara es demasiado excluyente...". La joven sigue con su discurso: "Y la otra puede ser que les está diciendo a Olga y a Melyssa de una manera sutil que Gianmarco se ha alejado de ellas, es porque le conviene a él por estrategia. Que no reclamen su amistad, porque a él no le interesa".