La nieta de Rocío Jurado atendió a los reporteros en el aeropuerto, a su llegada a México. Rocío Flores no ha seguido la actualidad televisiva y su cara se transformó al escuchar la pregunta: "No sé si has seguido la actualidad, pero le estarían ofreciendo trabajo y tendría un futuro televisivo, tendría cabida, ¿tú ves a Olga como colaboradora?".