Rocío Flores distingue las relaciones: "Olga es Olga y mi madre es mi madre"

Los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' analizan la pasada gala y las palabras de Olga Moreno sobre su familia, que emocionaron a la hija de Rocío Carrasco. Los compañeros de la joven aprovechan para preguntar a la joven sobre su relación con la concursante. La colaboradora contesta: "Yo a Olga siempre la llamo Oa, por mi hermano David" . La hija de Antonio David aclara: "No la llamo mamá pero la puedo considerar como segunda madre" .

Para no crear confusión o levantar malos entendidos, la colaboradora explica: "Esto no significa que le quite el valor a mi madre". La joven continua tajante: "Mi madre es mi madre y Olga es Olga". Aun así la nieta de la Jurado expone: "Olga es una persona que lleva conmigo mucho tiempo y forma parte de mi vida".