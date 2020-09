Teresa Campos, tras las críticas a Carmen Borrego y ella: "Me van a pasar factura a la salud"

La ausencia de María Teresa Campos en el anterior programa de 'Hormigas Blancas' está dando de qué hablar. Los rumores apuntan a que Carmen Borrego abría aconsejado a su madre no asistir al plató y, tras las insistentes preguntas, la presentadora ha contestado a 'El programa de Ana Rosa' para aclarar la polémica.

Por otro lado, el estado de salud es algo que preocupa bastante a la Campos: "Si siguen estos disgustos le van a pasar factura a su salud" . Después, María Teresa le ha explicado a la compañera que "no entiende cómo se le está dando tanta cabida a Antonio David flores".

Carmen Borrego

La hija de María Teresa Campos ha llamado a la compañera para declarar que "ella no es la persona que decide a qué programa va y no su madre". Borrego ha explicado que "solamente gestiona las participaciones y la presentadora es la que decide a dónde va y dónde no".