Fran Medina, absuelto por el doble crimen de Almonte: “Quiero que los que me acusaron digan que se han equivocado”

Acompañado de su abogado, Francisco Baena Bocanegra, Medina ha hablado sobre las sentencias judiciales que le han absuelto del doble crimen y denuncia "linchamiento" y "campañas de mentira" contra él : "Cuatro años y medio después ya no tengo que repetirlo porque ahora quien lo dice es el veredicto de un jurado y tres sentencias judiciales. Hoy lo puedo decir: se ha hecho justicia conmigo, siempre he sido inocente y, aunque dicen que existe la presunción de inocencia, he tenido que pasar por la cárcel y cuatro años para demostrar la mía. Hoy empieza una historia nueva, hoy se tiene que acabar el linchamiento al que he sido sometido durante este tiempo y las campañas de mentiras y barbaridades que se han hecho contra mí para intentar ocultar lo que estaba a al vista de todo el mundo: que yo no tenía nada que ver con estos hechos".

"Creo que me he ganado el derecho de recuperar mi vida. Ya está bien", dice el que fuera el único sospechoso del doble crimen. "No guardo ningún rencor, pero tampoco puedo olvidar todo lo que ha sucedido. A los que me han acusado injustamente, solo les digo una cosa: ha pasado más de un año desde mi primera sentencia que demuestra mi inocencia y todavía no les he escuchado decir me he equivocado. No les pido que me digan perdón, solo que se han equivocado".