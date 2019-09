Cristina Cifuentes: “Ha habido muchos días en los que no quería abrir los ojos”

Cristina Cifuentes ha relatado como se sintió cuando saltó a la palestra el ‘Caso Master’, y más tarde el video en el cual salía robando unas cremas en un centro comercial. “Ha habido una cacería en la cual han ido todos al olor de la sangre”. Para Cifuentes lo verdaderamente doloroso fue ver a sus seres queridos sufrir por lo que estaba ocurriendo: “Ver a mi madre, mis hermanos, mi marido y a mis hijos sufrir fue algo que me afectó bastante”. Ana Rosa ha aprovechado para preguntar a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid si necesitó ayuda psicológica, algo que Cristina Cifuentes ha sido tajante: “No he necesitado ayuda porque soy una mujer muy fuerte”.