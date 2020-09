Cristina Tárrega se muestra muy molesta con Enrique Ponce: "Le tengo mucho cariño, pero no me apetece hablar con él"

Cristina Tarrega, que se encontraba como colaboradora en 'El programa del verano' ha hecho una defensa de Paloma Cuevas y de las informaciones que se han dado: "Ha ayudado mucho a la economía y el padre de ella ha ayudado mucho a Enrique Ponce. Conozco a Paloma de toda la vida, es una de las mejores familias de Valencia, es una mujer preparadísima, no es una mujer florero como se está dando a entender, es una mujer tremendamente preparada. Lo que ha hecho es abandonar lo que podía haber sido por ella misma para ser la mujer de Enrique Ponce porque lo decidió así". Cristina también ha recriminado la actuación del diestro: "No he hablado con Enrique, le tengo mucho cariño y no me apetece hablar, porque me ha parecido una sobre exposición y me parece que es demasiado, perdóname Enrique, te entiendo pero..."