'Los cuadernos de los horrores': todas las notas sobre el cambiazo de los ataúdes

En 26 libretas llamadas 'Los cuadernos de los horrores', da cuenta de los féretros que son cambiados y cuales no. También alerta del trato pésimo que reciben los fallecidos. También incluye fotografías. "No se le ve la cara, solo el pelo, pues la han tirado en la caja de cualquier manera y está boca abajo, no la puedo volver, pues pesa bastante".