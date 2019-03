Djillali, sicario del crimen de Ardines: “La proposición de matar a Javier partió de Pedro”

Aunque Ardines fue asesinado en Llanes el 16 de agosto, su crimen se comenzó a fraguar al menos un mes antes en Bilbao, a 180 kilómetros de la ciudad asturiana. Djillali, uno de los presuntos sicarios argelinos no ha detallado todo en su declaración ante la Guardia Civil: "Jesús me preguntó si podíamos matar a una persona en lugar de pegarle una paliza, le contesté que no. Jesús se acercó a Pedro asintiendo con la cabeza, diciéndole que nosotros no hacíamos eso. La proposición de matar a Javier Ardines partió de Pedro".