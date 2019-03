La mejor amiga de Romina: “Llegó a mi casa demacrada, no vi que eso fuera un delito”

Romina Celeste fue presuntamente asesinada por Raúl Díaz, con quien se había casado recientemente. Antes de ser oficialmente marido y mujer, la paraguaya ya había sufrido las consecuencias de su carácter agresivo y violento. La víctima había contando en numerosas ocasiones a su mejor amiga que había sido agredida por su pareja, sin embargo, esta no le dio demasiada importancia. "Unos días antes de que se casaran, me llamó y me dijo si podía ir a atenderla que estaba en un hotel. Me contó que Raúl le había pegado, que llegó agresivo y se pelearon. No le di importancia porque se iban a casar"