Dulce Lapiedra ha hablado sobre el sorprendente cambio de imagen de Isabel Pantoja, al que algunos comparan con Cher o Beyoncé. "Sé cree que es Beyoncé", ha comentado. La que fuera niñera de Chabelita mantiene su batalla personal con la cantante y así lo reflejan sus comentarios. "Me humilló por lo que me hice en la nariz, pero desde entonces ella no ha parado de hacerse retoques", ha comentado.