El emocionante testimonio de la tía abuela de Julen: “Son muchos días, pero yo creo que mi ángel está vivo”

"Estoy mal, Ana Rosa. Me he tenido que tomar dos diazepam", ha comentado. Muy emocionada, Ana Rosa ha intentado consolar y apoyar a la tía abuela de Julen. "No has perdido la esperanza en ningún momento y no la puedes perder ahora. Ya estamos llegando al final", le ha dicho la presentadora. "Lo sé, alguna noche la he perdido y he tenido que apagar la tele porque no sé cómo está mi niño. Tiene que estar asustado, si está inconsciente, mejor", ha respondido muy apenada la tía de Julen.