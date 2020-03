La presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso, ha hablado en directo para 'El Programa de Ana Rosa' de la crisis que España está viviendo por culpa de la ya declarada pandemia del coronavirus. Sobre a noticia de cerrar Madrid, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha asegurado que no es de su competencia: "No está en nuestras competencias autonómicas y por tanto no podemos hacerlo. "Si deciden que se cierre, que nos digan cómo lo hacemos", ha explicado.