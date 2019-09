Cristina Cifuentes rompe su silencio: "En mi partido no he encontrado demasiado apoyo en los dirigentes"

"En mi partido no he encontrado demasiado apoyo de los dirigentes"

"Con la Púnica no tengo absolutamente nada que ver"

Cristina Cifuentes, sobre el robo de las cremas: "Las metí en mi bolso por equivocación"

Después de una año y medio alejada de la vida pública, Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha reaparecido en 'El Programa de Ana Rosa' después de su dimisión para hablar de cómo ha vivido estos momentos tan duros y cómo se encuentra en este momento: "Creo que es el momento de hablar porque yo no he salido a desmentir nada, pero en este tiempo se han dicho muchas cosas que son mentira".

Cifuentes, que ha calificado de "demoledor" lo que le ha pasado, está convencida de que buscaron apartarla de la política y destruirla personalmente: "No se lo deseo ni a mi peor enemigo", ha asegurado en directo. A pesar de todo lo malo, ha querido destacar el apoyo que le ha ofrecido su familia, amigos y personas anónimas que "se dieron cuenta de que lo que pasó fue un linchamiento excesivo".

Cristina Cifuentes: "Con la Púnica no tengo absolutamente nada que ver"

Después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citase a las expresidentas madrileñas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso Púnica, el macrosumario de corrupción en la Comunidad de Madrid que se investiga desde febrero de 2014, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido su inocencia en el plató de 'AR': "No voy a adelantar mi defensa porque me parecería una falta de respeto hacia el juez, pero me ha disgustado esta imputación porque no tuve nada que ver esos años con la gestión del PP. A mí se me imputa por una adjudicación que se realizó en la Asamblea de Madrid en la época en la que yo era vicepresidenta de la Asamblea y presidía las mesas de contratación, pero todas las contratacione que se hicieron fue atendiendo el 100% de los requisitos técnicos y tampoco participé en la puntuación y en la valoración, ni cambié ni una sola coma. Tristemente en España, el término imputación ha pedido completamente su sentido y directamente ya estás condenado".

Cifuentes: "En mi partido no he encontrado demasiado apoyo de los dirigentes"

Aunque Cristina Cifuentes ha querido destacar el apoyo que ha tenido este año y medio de sus familiares, amigos y personas anónimas, ha reconocido que no ha sido igual por parte de los dirigentes de su partido, el PP: "En la militancia he encontrado muchísimo apoyo, pero por parte de los diligentes ha sido diferente. Hay hasta personas que me lo deben todo políticamente y que me han apartado. Creo que los lazos de amistad deberían estar por encima de lo demás. Con Pablo Casado tenía una amistad y en todo este tiempo no me ha llamado", ha contado en exclusiva para 'El Programa de Ana Rosa'.

Cristina Cifuentes, sobre el robo de las cremas: "Las metí en mi bolso por equivocación"

Cristina Cifuentes asegura que había tomado la decisión de renunciar a su cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid antes de que se hiciera público el vídeo robando cremas en un supermercado. "Todo mi equipo sabía que me iba a ir antes del vídeo de las cremas", dice.

La expresidenta del PP asegura que todo se debió a una equivocación. "Llegaron a mi bolso porque las meto yo, pero por equivocación. Llevaba la cesta y el bolso y las metí sin querer en el bolso". Además, ha denunciado que "el asunto de las cremas se utilizó para hundirla. "Ha habido medios que se han valido de las cloacas del Estado", añade.

Cristina Cifuentes: "Me veían como la posible sucesora de Mariano Rajoy"

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid ha hablado de cómo fueron a por ella hasta hundirla políticamente: “Lo que me ocurrió fue algo planificado en un despacho”. Cristina ha hablado de los intereses de algunos empresarios, los cuales vieron en Cifuentes un problema para sus intereses económicos, por lo que decidieron quitársela de en medio: “Había interés de algún empresario que quería dinero de la Comunidad”.



Cristina Cifuentes ha hecho alusión también a toda esta gente de su propio partido que vio con buenos ojos su marcha y hundimiento, ya que la veían como una persona fuerte, que podría ocupar altos puestos: “Hubo a gente que le vino de maravilla mi marcha, porque alguno me veían como la sucesora de Rajoy”. Otro de los puntos clave de los que ha querido hablar la ex presidenta de la Comunidad de Madrid es el trato mediático que recibió cuando saltó a la luz el ‘Caso Master’: “Al Caso Master se le dedicaron la mayoría de los informativos”.

Cristina Cifuentes: "Ha habido muchos días en los que no quería abrir los ojos"

Cristina Cifuentes ha relatado como se sintió cuando saltó a la palestra el ‘Caso Master’, y más tarde el video en el cual salía robando unas cremas en un centro comercial. “Ha habido una cacería en la cual han ido todos al olor de la sangre”. Para Cifuentes lo verdaderamente doloroso fue ver a sus seres queridos sufrir por lo que estaba ocurriendo: “Ver a mi madre, mis hermanos, mi marido y a mis hijos sufrir fue algo que me afectó bastante”. Ana Rosa ha aprovechado para preguntar a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid si necesitó ayuda psicológica, algo que Cristina Cifuentes ha sido tajante: “No he necesitado ayuda porque soy una mujer muy fuerte”.