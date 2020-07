El español vacunado en Oxford contra el coronavirus: "Ya soy inmune, podríamos tenerla en Navidad"

¿Por qué una persona se ofrece como conejillo de indias? Joan Pons lo tiene claro: "Porque soy enfermero, trabajé en la UCI y he visto en primera línea el horror de la Covid-19". Además, "no sé si voy a ser el siguiente en ser infectado, he visto cómo el coronavirus le ha quitado la juventud a mis hijos, quiero vivir el 2021 con esperanza y volver a disfrutar mi vida".