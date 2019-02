La reacción de Julio Ruz tras su expulsión: “He visto las imágenes y me avergüenzan”

La periodista Nuria Chavero ha adelantado en 'El programa de Ana Rosa' las primeras palabras de Julio Ruz tras su expulsión en 'GHDÚO' por "comportamiento inaceptable". "He visto las imágenes y me avergüenzan", ha comentado.

Julio Ruz no va a decir esta noche los motivos por los que tuvo esa gran pelea con María Jesús, aunque quiere aclarar que el motivo de que saltara no fue el acercamiento de María Jesús a Antonio Tejado, como se ha barajado en las tertulias. "No quiere dar motivos porque no quiere justificarse. Para él lo principal ahora es pedir disculpas y decir que no ha actuado bien", adelanta la periodista que ha estado en contacto directo con el entorno del exconcursante desde que fuera expulsado.