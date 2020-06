Ana Rosa, tras la fiesta ilegal con famosos como Omar Montes: "Estos idiotas no saben que hay casi 45.000 muertos en España"

"Lamento mucho la situación en la que me vi envuelto ayer y pido perdón a todas las personas que con razón, se hayan sentido ofendidas por mi comportamiento irresponsable. Estamos viviendo una situación muy difícil y reconozco que ayer no actúe de la forma adecuada y lo que hice, no es un buen ejemplo para toda la gente que me sigue y disfruta con mi música", escribía en sus redes sociales el cantante. Asimismo, Montes insistía en que se desplazó hasta esta fiesta para "promocionar un tema" y jamás pensó que se iba a encontrar con esa situación.

Susana Molina también hacía uso de sus redes sociales para pedir disculpas por tal acto de irresponsabilidad. "Esto no es una justificación, sino un perdón. Grabé un videoclip y me invitaron a presentarlo. No éramos conscientes de lo que nos encontraríamos allí. Ha sido una irresponsabilidad por mi parte y necesito pediros perdón al igual que hice con mi familia y amigos porque así lo siento. Como todos vosotros he pasado tres meses en casa cumpliendo las normas y siento que con esto he defraudado a mucha gente", explicaba.