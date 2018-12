Así son las fotos subidas de tono de Aurah y Tony Spina que enfadaron a Makoke

El contenido de esas polémicas imágenes en la discoteca ha hecho que Aurah Ruiz se haya justificado. En 'Cazamariposas' , la exconcursante de 'GH VIP' ha afirmado: "Parece mentira que en pleno siglo en el que estamos una mujer y un hombre no se lo pueden pasar bien de fiesta como amigos que son". Además, la canaria asegura que cuando Suso salga de la casa no se va a molestar por esas imágenes.

Yo he visto esas imágenes y no son más que un tonteo muy casto

En el club social de 'AR' no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza de las imágenes. "Yo he visto esas imágenes y no son más que un tonteo muy casto". "Es el típico tonteo de discoteca de varias horas. Hay imágenes de la una, las dos, las tres y las cuatro de la mañana", dice. "Se van viniendo arriba, pero no pasa a mayores", dice el colaborador.