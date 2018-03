Juan José Cortés: "Si el esfuerzo que estamos haciendo sirve para salvar una vida, habrá merecido la pena"

Más de 6.000 personas han arropado en Huelva a los padres de las víctimas en la manifestación para que no se derogue la prisión permanente revisable . Los padres de Diana Quer, Marta del Castillo, Sandra Palo o Mari Luz Cortés aseguraron que no van a parar hasta cumplir su objetivo.

Por último, Juan José Cortés ha explicado que, en su caso, la fe ha sido muy importante para superar la tragedia. "No podría vivir con la idea de que no volveré a ver a mi hija. La fe me ayuda a dar el salto hacia la esperanza de poder ver a mis seres querido. El camino corto de esta vida no tiene nada que ver con el largo camino que me espera con mi niña en el cielo. Es lo único que me mantiene en pie”.