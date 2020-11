Garamendi da la cara por las empresas y señala al Gobierno: "Ha pasado tiempo para prever esto"

El presidente de la CEOE lo tiene muy claro y avisa al Gobierno: " Desde el punto económico un nuevo confinamiento sería un drama ". Además, el responsable explica a Ana Rosa y resto de colaboradores que "l as empresas no están preparadas para otro confinamiento ",

Las empresas no son el problema: "La falta de previsión sanitaria"

Antonio Garamendi deja claro en todo momento que "siempre hemos apoyado las decisiones de Sanidad", pero también añade que " hay que tomar medidas en plazos muy cortos de tiempo , hay que verlo cada 15 días, etc...".

El presidente de la CEOE tiene claro dónde está el conflicto: " En las empresas no están los problemas, usamos EPIS, hacemos seguimientos a los enfermos y familiares , en las empresas no es donde principalmente está volviendo el virus". También, para dejar claro su opinión, señala la mala gestión del Gobierno: " Habría que haber reforzado las medidas sanitarias y haber aumentado las camas UVI" .

Europa y España, situaciones muy diferentes

Lo primero que quiere dejar claro es por qué necesitamos más rastreadores cuando tenemos plataformas digitales eficientes para hacer la misma función: " ¿Por qué nadie usa la aplicación Radar Covid? ". El presidente de la CEOE tiene claro que " no se han hecho campañas de concienciación para que la gente lo use".

También apela a la responsabilidad ciudadana y pide que utilicen este método: "No es normal que pases por delante de un hospital y salga que no tienes ningún problema porque nadie se lo ha descargado, no ha habido ninguna campaña de concienciación".