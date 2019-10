"Yo no soy un desgraciado, a lo mejor el desgraciado es él porque yo no he vivido ninguna desgracia", decía Kiko. Sus palabras han tenido la respuesta de Gloria Camila, que últimamente había decidido mantener el silencio. "Creo que le han bailado las letras porque mi padre dijo desagradecido, no desgraciado". La hija del torero ha tirado de nuevo de refranero para añadir que "hay gente con clase y clase de gente".