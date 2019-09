El testimonio de un guardia civil: “Tras la recompensa, la madre de Gabriel empieza a sospechar de Ana Julia”

Un guardia civil que participó en la investigación por la búsqueda de Gabriel ha hablado de la actitud de Ana Julia. Los padre de Gabriel quisieron poner una recompensa por informaciones acerca el paradero del niño, algo que desaconsejó la Guardia Civil para evitar hacer un efecto llamada de gente que solo quiere dinero. Finalmente la familia puso una recompensa, pero decidió no subirla. Tras decidir no subir la recompensa, Ángel hablo con Ana Julia, la cual no salió con buena cara, algo que hizo sospechar a Patricia, la madre de Gabriel.