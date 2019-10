La hermana de Sergio responde a Florín: “La niña ha cogido 1,800 kg, no está desnutrida ni tiene mal aspecto”

Las declaraciones de Florín, hermano de Dana, sobre el estado de su sobrina, la cual se encuentra con la familia de Sergio, presunto asesino de Dana, no han sentado muy bien a la hermana de Sergio, la cual ha respondido contundentemente: “La niña ha cogido desde que está con nosotros 1,800 kg, no está desnutrida ni tiene mal aspecto”. Además, añade que si no han visto a la niña es por las malas formas de Florín: “Si las cosas hubieran estado bien, seguro que hubiesen visto a la niña, pero no tiene educación y es un mal hablado”.