Hija de residente en Torrent: "No nos están diciendo cómo están nuestros familiares"

Con 90 personas fallecidas en las residencias de España, la preocupación por nuestros mayores y el coronavirus crece por momentos. Raquel, hija de una residente en Torrent, nos ha contado la falta de información por parte de esta residencia y los complicado que les resulta tener algún dato de lo que está pasando: "Antes de la manifestación del 8-M nos mandaron una circular que solo podíamos ver a nuestro familiares una vez al día, una persona y aislados. Luego se decretó que no podíamos entrar porque había afectados de coronavirus. El martes pasé por el centro y pude ver coches fúnebres, por eso me asusté y llamé para reivindicar que sólo podríamos saber de nuestros familiares a través de un grupo que han hecho", ha asegurado.

Además, Raquel ha pedido medidas más drásticas: "Realmente no sabemos cómo estás y tampoco las condiciones en las que están viviendo. Pido que la UME haga un hospital de campaña y que les aíslen como debe ser porque ayer estuvieron fuera, pero eso no me sirve de nada".