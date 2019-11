Pepe del Real ha confirmado que Hugo Sierra no subirá a Guadalix para visitar a Adara en la casa de ‘GH VIP’: “Hugo no visitará a Adara en la casa y será el padre de esta el que vaya”. Pepe del Real además ha hablado que Hugo habría revelado a los organizadores que tiene una información muy jugosa y que querría comercializarla. Joaquín Prat ha sido muy tajante con la posible reacción de Adara: “Si Hugo no sube a la casa por dinero Adara lo mandara a hacer puñetas pronto”.