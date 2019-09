Pablo Iglesias: “El problema es Sánchez, hay algo en él que le impide compartir responsabilidades”

El secretario general de Unidas Podemos ha visitado el plató del programa para hablar de las conversaciones retomadas con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. La fecha límite para llegar a un acuerdo es el 23 de septiembre; si no, habrá elecciones.

"No hemos aceptado una posición intermedia, sino una victoria de Pedro Sánchez a partir de un veto. Cuando Pedro Sánchez dijo que el único obstáculo para llegar a un gobierno de coalición era que estaba Pablo Iglesias, nosotros aceptamos algo que nunca había aceptado un partido en España, el veto a su candidato. A partir de ahí, a Pedro se le acaban las excusas", ha comentado horas antes de la primera reunión entre partidos que se celebrará esta tarde.

Según explica Iglesias, "Pedro Sánchez no gobierna con Albert Rivera de vicepresidente porque Albert Rivera no quiere". El secretario general de Podemos ha hablado también de la situación en Cataluña y ha afirmado que no debería haber cargos políticos en el CIS o TVE. "Antes TVE era TelePP y ahora es TelePSOE".