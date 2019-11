La imagen de los cuatro acusados de 'La Manada' en el juicio por los abusos sexuales de Pozoblanco

Este programa muestra en directo las primeras imágenes de los cuatro miembros de 'La Manada' de Pamplona en el juicio por los presuntos abusos sexuales a una joven en las fiestas de Pozoblanco, Córdoba. José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo y Jesús Escudero están sentados juntos en el banquillo de los acusados. Los cuatro integrantes de 'La Manada' se acogen a su derecho a no declarar mientras el abogado de 'La Manada' expone que el vídeo grabado de los presuntos abusos de Pozoblanco no debería ser admitido porque no tenían autorización del juez para investigar más allá de la violación de San Fermín.