La influencer que se reía de una anciana en la residencia de Terrassa, despedida tras pedir perdón

La última hora es que desde el centro ha comunicado a la influencer y su compañera que han sido despedidas y se les ha abierto un expediente disciplinario por las burlas que recibe esta anciana por parte de estas dos cuidadoras, en el vídeo pueden escucharse frases como: "Elisa, abre la puta boca ya, vieja cascarrabias, me saca de quicio". Además, una de ellas llega a elevar el tono a la abuela: "¿No entiendes que te la tienes que tomar? Si no te la quieres tomar (pastilla) no te la tomes, si te duele la cabeza y pues te vas a joder".