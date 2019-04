Errejón explica su salida de Podemos: "Estuve mucho tiempo callado, no tenía alternativa"

El político ha explicado su decisión de abandonar el partido liderado por Pablo iglesias: "No tenía más alternativa, se me fueron estrechando las posibilidades al máximo. Durante mucho tiempo estuve callado , tenía una relación de responsabilidad y eso significa aguantar carros y carretas. Deseo que a Podemos les vaya genial en las generales pero Madrid necesita un proyecto como el de Carmena. Renuncie a mi escaño en el Congreso y me gustaba mucho"

Ana Terradillos ha preguntado al político si siente que está dividiendo las opciones de la izquierda. "No divido la izquierda, me fui de un sitio donde no me dejaban desarrollar un proyecto. Fui callando y desapareciendo de los medios. Me gusta como gobierna Carmena y su talante", ha respondido él.