La reacción de Irene Rosales a la polémica: "Si Kiko no denuncia a la chica, lo haré yo”

Irene Rosales y Kiko Rivera no han tardado mucho en reaccionar tras la información que habla de una misteriosa chica rubia que habría estado en una habitación de un hotel junto a Kiko y a un amigo de éste. Kiko ha reaccionado primero en las redes sociales con un post en el que se leía: “No se puede vivir con la verdad en un mundo de mentirosos”. Tras esto, la reacción de Irene Rosales no ha tardado en salir a la palestra, siendo ésta más dura: “A la chica le llegará la demanda; si no es de Kiko, será mía”.