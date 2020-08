En Marrakech y con las dos familias: Así podría ser la boda de Isa Pantoja y Asraf

Parece que suenan campanas de boda para Isa Pantoja y Asraf. Aunque la colaboradora no confirmó que esta fuese la misteriosa noticia que lleva cebando varias semanas en sus redes sociales y que no contará hasta septiembre, lo cierto es que la hija de Isabel Pantoja dejó claro que no le importaría sellar de forma oficial su amor con su actual pareja.