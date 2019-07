Isa Pantoja, sobre la declaración de Omar: “Creo que solo quiere televisión diciendo esas cosas”

Tras ver las imágenes de Omar abriendo su corazón, Isa Pantoja ha sido muy clara con respecto a lo que dijo. “Creo que solo quiere tele diciendo todas esas cosas”, comentaba la hija de la tonadillera, que tiene claro que Omar solo hace eso para poder tener algo de lo que hablar. La hija de la tonadillera no entiende esa fijación, ya que según ella no estuvieron mucho tiempo. “Estuvimos tres meses, en los cuales lo dejamos dos veces, la ultima lo deje yo”, declaraba Chabelita, que dice no sentir nada por Omar.