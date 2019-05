Díaz Ayuso: "Vamos a gobernar respetando a los votantes del resto de partidos "

"Vamos a gobernar respetando a los votantes del resto de partidos", asegura Isabel Díaz Ayuso en ' El Programa de Ana Rosa '. A pesar de que Ángel Gabilondo ha conseguido más votos que la candidata del PP, todo apunta a que será la presidenta de la Comunidad de Madrid con el apoyo de Ciudadanos y Vox. "Me lo esperaba porque he hablado con muchos ciudadanos a lo largo de estos meses y me parecía imposible que regresáramos tal y como estaba proponiendo la izquierda. He sido positiva, pero no voy a ser triunfalista porque tenemos menos escaños que en 2015. Hemos bajado los impuestos y sabemos gestionar la sanidad y los colegios. Voy a defender la educación concertada", ha comentado.